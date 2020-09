Interrogé sur l’impact attendu de l’emprunt obligataire de 1 milliard d’euros sur le marché financier international (MFI), émis le 24 septembre par le Maroc, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, a fait savoir qu’elle servira d’abord à refinancer la tombée d’octobre 2020 du même montant, et permettra d’éviter de puiser sur les avoirs extérieurs pour la rembourser et ainsi pouvoir maintenir une marge suffisante au niveau de ces avoirs dans le contexte de crise actuelle. De plus, ce refinancement de la tombée de 2020 évitera de pomper sur la liquidité intérieure qui aurait ainsi aggravé davantage la situation de déficit important de la liquidité bancaire, cela aidera en conséquence à éviter un durcissement des conditions du financement intérieur aussi bien pour le Trésor que pour le reste de l’économie.