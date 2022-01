Abdelwahab Nougaoui rejoint le Groupe Wafa Assurance en tant que Conseiller du Président Directeur Général. Il a pour mission de conduire les projets de Wafa Assurance dans la réassurance, comme :

• Le lancement d’une activité de réassurance,

• Le développement des capacités de placement des grands risques sur les marchés internationaux de la réassurance.

Le périmètre de ses missions inclut la totalité du Groupe Wafa Assurance présent, à date, dans 6 pays à travers 10 compagnies d’assurance.

Abdelwahab Nougaoui est ingénieur de formation, diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon, il est également titulaire du diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Gestion des Entreprises de l’IAE de Lille.



Nougaoui est un homme de terrain, doté d’une solide expérience de plus de 33 ans dans le domaine des assurances. Il a été successivement Directeur Général Adjoint chez Gras Savoye Maroc, Directeur du Développement, de la Communication et de l’Organisation chez AGMA et a rejoint le Groupe AFMA en Janvier 2006 où il a occupé la fonction de Directeur Général Délégué jusqu’au 31 décembre 2021.