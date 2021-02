La compagnie marocaine d’assurance Saham a procédé à la nomination d’Abdessamad Talbi en tant que directeur général délégué en charge des opérations d’assurance Automobile et du réseau exclusif. C’est à l’issue du conseil d’administration tenu le 23 février 2020 que les membres ont décidé de lui confier cette nouvelle tâche.

Diplômé de l’école Centrale Paris, Talbi dispose d’une expérience consolidée de plus de 17 ans dont 8 ans passés dans le secteur des assurances. En septembre 2020, le responsable rejoint la société avec au portefeuille plusieurs postes de responsabilité. Il occupe à Assurance – Saham Finances 4 postes stratégiques à savoir le développement à l’international, la planification stratégique, le pilotage programmes groupe et les projets synergies.

Marque née en 2014, Saham Assurance est leader en assurance à travers une présence dans plus de 20 pays en Afrique et au Moyen-Orient. Le pôle assurance du groupe n’a cessé de croître en Afrique et au Moyen-Orient depuis deux décennies.