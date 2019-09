Les travaux d’aménagement du Carrefour de l’Indénié, composante du Projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody, porté par le Roi Mohammed VI et le Président ivoirien Alassane Ouattara, ont été lancés ce lundi à Abidjan.

Confiés à l’entreprise marocaine « Société Générale des Travaux du Maroc » (SGTM), les travaux d’aménagement du Carrefour de l’Indénié, point névralgique de la circulation à Abidjan, nécessiteront un investissement de 36 millions d’euros, financés par l’Etat de Côte d’Ivoire et la Banque islamique de développement (BID). Devant s’étaler sur 21 mois, ce projet porte sur la réalisation de plusieurs infrastructures et ouvrages routiers, à savoir 15 bretelles d’une longueur totale de 4160m, 4 giratoires d’une longueur de 810m et 12 voies latérales d’une longueur de 2240m.

Prévu dans le cadre de la 2ème tranche du Projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody, les travaux consistent aussi, en la construction de 4 ponts d’une longueur totale de 219m en plus d’une trémie.