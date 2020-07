Les accidents de circulation ont fait 135 morts en mai, soit une diminution de 43,98%, alors que les accidents mortels ont totalisé 128, soit une diminution de 40,19%, par rapport au même mois de l’année précédente, selon un bilan statistique provisoire des accidents corporels de la circulation établi par l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA). Le bilan statistique provisoire des accidents et victimes survenus au cours du mois de mai 2020 fait ressortir une diminution généralisée des principaux indicateurs de l’accidentologie, indique mercredi un communiqué de la NARSA.

En effet, les données du mois de mai en comparaison avec les données provisoires du même mois de l’an dernier montrent que les accidents corporels ont atteint 3.281, soit un recul de 61,97%, tandis que le nombre des blessés graves a enregistré 286 (-56,60%). Le nombre des blessés légers a, quant à lui, affiché une baisse de 65,22%, soit 4.039 blessés.

Les premières victimes des accidents de la route sont les usagers vulnérables (piétons et usagers des deux et trois roues) qui restent la catégorie la plus touchée enregistrant environ 67% des tués, suivie par les usagers des voitures de tourisme qui constituent plus de 21% de l’ensemble des tués. Ces trois principales catégories d’usagers, qui cumulent plus de 88% de l’ensemble des tués, ont enregistré de fortes diminutions, par rapport au mois de mai 2019 : -62,30% pour les piétons, -33,66% pour les usagers des deux et trois roues et -49,12% pour les usagers des véhicules légers.

Les autres catégories d’usagers, dont les effectifs sont moins importants, ont enregistré des variations mitigées : -100% pour les usagers des autocars (deux tués de moins: 0 au lieu de deux tués en mai 2019), -85,71% pour les usagers des taxis (6 tués de moins : un tué au lieu de sept tués en mai 2019), -50% pour les usagers des engins agricoles (trois tués de moins: 3 tués au lieu de six tués en mai 2019), 60% pour les usagers des poids lourds (3 tués de plus : 8 tués au lieu de 5 tués en mai 2019) et 100% pour les usagers des charrettes (deux tués de plus: 4 tués au lieu de 2 tués en mai 2019).

Selon la région économique, les douze régions ont enregistré des diminutions du nombre des accidents en mai 2020 par rapport à mai 2019 variant entre -25,32% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et -66,15% dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. Concernant les nombres des tués, 10 régions sur les douze ont connu des baisses variant entre -18,75% dans la région Beni Mellal-Khénifra et -100% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. D’autre part, les régions de Souss-Massa (20 tués) et Dakhla-Oued Ed Dahab (1 tué) ont enregistré une stagnation de cet indicateur.

S’agissant des nombres de blessés graves, dix sur les douze régions ont enregistré des diminutions importantes, en mai 2020 par rapport à mai 2019, variant entre -42,86% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et -72,73% dans la région de Darâa-Tafilalt. Par contre, les régions de Guelmim-Oued Noun (dix blessés graves en mai 2020 au lieu de neuf en mai 2019) et Dakhla-Oued Ed Dahab (deux blessés graves en mai 2020 au lieu d’un en mai 2019) ont enregistré des augmentations des nombres des blessés graves, soit respectivement, +11,11% et +100%. En ce qui concerne les nombres de blessés légers, les douze régions ont enregistré des baisses, en mai 2020 par rapport à mai 2019, variant entre -28,16% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et -70,89% dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. Par ailleurs, le bilan provisoire au titre des cinq premiers mois de l’année 2020, en comparaison avec les données provisoires des cinq premiers mois de l’année 2019, affiche une diminution de 30,79% des accidents corporels (28.394 accidents), 802 accidents mortels, soit une baisse de 29,28%, 873 tués (-32,74%), 2.073 blessés graves (-36,89%) et 36.864 blessés légers (-32,85%).

Cette baisse drastique des indicateurs de la sécurité routière en mois de mai 2020 est due à la mise en place des mesures de confinement sanitaire au Maroc lié au Covid 19, à partir du 20 mars 2020, avec une réduction de la mobilité des personnes au strict minimum, ce qui a entrainé une forte diminution des risques routiers.

En effet, la comparaison du bilan provisoire de la période allant du 20 mars à 31 mai 2020, avec les données provisoires de la même période de l’année 2019, dénote des baisses spectaculaires, soit une diminution de 68,69% des nombres des accidents corporels (6.139 accidents au lieu de 19.610), un recul de 57,84% des nombres des tués (242 tués au lieu de 574), une diminution de 67,14% des nombres des blessés graves (505 blessés graves au lieu de 1.537) et une baisse de 71,91% des nombres des blessés légers (7.539 blessés légers au lieu de 26.836).