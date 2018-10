Infomédiaire Maroc – L’association OFEED Maroc et l’association internationale brésilienne des inventeurs innovants, scientifiques et entrepreneurs (ABIPIR), ont signé un protocole d’entente pour soutenir, élargir et renforcer les liens entre les inventeurs au niveau international.

Ce protocole vise à soutenir les inventeurs notamment en développant l’éducation des jeunes, les inventions, la technologie, l’innovation, le commerce et l’entrepreneuriat, ainsi qu’à travers l’identification d’activités communes susceptibles de générer de nouvelles initiatives à même de renforcer les relations entre l’éducation, les inventions, la technologie, l’innovation, l’économie, la société et la culture, indique OFEED Maroc dans un communiqué.

Dans le cadre de ce protocole d’entente, OFEED Maroc et ABIPIR se sont engagés à soutenir mutuellement l’organisation et le développement d’expériences, d’activités communes et de programmes futurs, dont le salon international de l’invention au Maroc, précise le communiqué.

Reconnaissant l’importance d’une économie forte et diversifiée, les deux partenaires encourageront les milieux d’affaires dans leurs pays respectifs à favoriser les échanges dans des domaines tels que le tourisme, le commerce et l’importation/exportation, souligne la même source.

ABIPIR est une organisation non gouvernementale à but non lucratif créée en 2011 avec pour mission de fournir aux inventeurs, scientifiques et chercheurs les moyens de transformer des idées en produits, processus, services, outils de gestion et modèles commerciaux innovants. Elle est basée dans l’Etat d’Espirito Santo au Brésil.

L’association OFEED Maroc aspire à inscrire son action dans le prolongement de la Haute vision du Roi Mohammed VI de faire du Maroc un acteur majeur, au niveau mondial, dans le champ de l’innovation et de la créativité, en plus de contribuer à la mise en valeur du capital immatériel qui constitue la richesse première et inépuisable du Maroc, conclut le communiqué.

