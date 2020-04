L’association OFEED Maroc a annoncé, lundi, qu’elle vient de signer un “partenariat international” avec le magazine des brevets d’invention “The Patent” pour promouvoir la culture de l’innovation et donner de la visibilité aux esprits les plus brillants du Maroc.

Accompagner les jeunes inventeurs, favoriser la mise en relation des parties prenantes et présenter les prototypes les plus innovants au grand public sont les objectifs du partenariat signé entre “The Patent” et OFEED, indique l’association dans un communiqué, affirmant que grâce à cet accord, le magazine deviendra le canal privilégié de diffusion et de promotion des activités promues et organisées par OFEED.

Les inventions, brevets et activités promus par OFEED seront prévisualisés sur les pages du magazine “The Patent” et sur le site www.thepatent.news, indique la même source, ajoutant que les projets d’OFEED sont fortement en phase avec l’esprit de la revue et ainsi, il a été décidé de stipuler un protocole d’accord pour la promotion d’activités d’intérêt commun.

“Dans le détail, les parties s’engagent à un échange mutuel de visibilité dans le but de diffuser la culture de l’innovation et de favoriser l’accès à l’information. Les membres de l’OFEED auront droit d’avoir ce magazine et de publier gratuitement leurs histoires, projets, inventions et brevets dignes d’intérêt qui feront l’objet d’une analyse approfondie pour paraître dans le magazine et sur son site en ligne”, explique le communiqué.

Le matériel à publier sera soumis à l’autorisation préalable de la direction du magazine et devra être envoyé dans un délai convenu entre les parties, souligne l’association, précisant que la direction du magazine se réserve également le droit de ne pas publier le contenu reçu, en motivant sa décision et en fixant un délai raisonnable pour autoriser les modification et/ou ajouts.

“Mais sans aucun doute, OFEED et “The Patent” sont convaincus que ce partenariat contribuera largement à faire progresser la communauté des inventeurs et le monde de l’innovation”, relève la source.

OFEED assure l’organisation des événements nécessaires aux inventeurs pour stimuler leur créativité et apporter le soutien nécessaire à la promotion de leurs inventions, rappelle l’association, notant qu’elle organise ainsi des événements à l’échelle nationale et internationale pour répondre aux besoins des inventeurs ainsi que des entreprises et des États de la région et tient des expositions et concours internationaux des inventions au Maroc, l’une des destinations préférées des inventeurs et l’une des dates clés de leurs agendas.