Le Centre monétique interbancaire (CMI) poursuit son importante montée en puissance. Il occupe en effet le 8ème rang dans le classement effectué par Nilson Report, paru dans son numéro 1155 de Juin 2019, des acquéreurs monétiques en Afrique et Moyen Orient. L’opérateur marocain arrive ainsi juste après 4 acquéreurs sud-africains et 3 acquéreurs émiratis. Pour rappel, le CMI est passé de la 15ème place en 2014, à la 11ème place en 2016 et à la 8ème place en 2018.