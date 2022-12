L’impact de l’acquisition de la société Euro Africaine des Eaux, propriétaire de la marque Ain Ifrane, sur le résultat net (RN) consolidé de Mutandis devrait être une amélioration d’environ 15% de ce dernier, indique, lundi, le groupe industriel marocain.

Dans un communiqué, Mutandis annonce avoir déposé une offre engageante portant sur l’activité eau du groupe de la Société des Boissons du Maroc, faisant savoir que l’offre, qui porte sur 100% des actions de la société Euro Africaine des Eaux, propriétaire de la marque Ain Ifrane, ainsi que sur la distribution de ses produits, a été acceptée par la Société des Boissons du Maroc.

« Mutandis attend de cette acquisition une contribution à son résultat net annuel consolidé proche de 30 millions de dirhams (MDH). Après prise en compte des intérêts de la dette d’acquisition, l’impact sur le Résultat net consolidé de Mutandis devrait être une amélioration d’environ 15% de ce dernier », relève le communiqué.

L’arrivée de la marque Ain Ifrane au sein de Mutandis permettrait de constituer un pôle boissons de plus de 350 MDH de chiffre d’affaires, constitué de Marrakech et de Ain Ifrane, et de bénéficier de synergies opérationnelles fortes entre les deux gammes, notamment au plan de la distribution, souligne le communiqué.

L’offre est soumise à un certain nombre de conditions suspensives, notamment la signature de la documentation transactionnelle définitive et l’obtention des autorisations réglementaires requises pour la réalisation de l’opération, précise le communiqué, notant que les parties ont pour objectif de réaliser l’opération d’ici le 30 juin 2023.