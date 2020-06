Le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports œuvre pour le lancement d’un programme exceptionnel visant à soutenir les acteurs culturels dans le domaine des arts et du livre.

Selon le ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous, qui répondait lundi à une question centrale à la Chambre des représentants, ce programme prévoit diverses initiatives, dont la remise d’avance par le bureau marocain du droit d’auteur, à partir du 15 juin, de toutes les échéances dues aux auteurs et producteurs adhérents.

Ces échéances sont relatives aux droits d’auteurs et aux revenues de la copie privée de trois catégories (lyrique, théâtrale et littéraire), décidées au titre de l’exercice 2020 et s’élèvent à 35,4 MDH, soit l’équivalent du total des échéances du titre de l’année 2019, a précisé M. El Ferdaous.

Il a appelé, à ce propos, les artistes et leurs familles à adhérer au bureau marocain du droit d’auteur, afin de s’assurer des ressources financières et contribuer à la préservation du patrimoine marocain.

Parmi ces mesures, figure également le lancement d’appels d’offre de soutien aux projets artistiques, pour une enveloppe budgétaire de près de 39 MDH, en plus de 11 MDH réservés au livre, a fait savoir le ministre, précisant que les appels d’offre de soutiens aux projets artistiques concernent les tournées théâtrales nationales, pour un montant de 20 MDH, la musique, le chant et les arts chorégraphiques (12 MDH) et les expositions d’arts plastiques ou visuels (2 MDH).

Le responsable gouvernemental a noté qu’une enveloppe budgétaire de près de 3 MDH servira à l’acquisition d’œuvres d’art plastiques ou visuelles auprès d’artistes, mettant en exergue la participation à l’initiative lancée par la Fondation nationale des musées concernant d’acquisition d’œuvres d’art plastiques et visuelles pour un montant de 2 MDH.

Concernant la programmation exceptionnelle des activités culturelles et artistiques et des formations du ministère, El Ferdaous a souligné qu’elle portera sur les arts du spectacle, la musique et la chorégraphie, évoquant la programmation prochaine des dates de concours d’accès aux instituts de musiques et la création de nouveaux conservatoires de musique, notamment à Rabat, Ait Melloul, Taza, Errachidia, Fnideq et Tiznit.

Abordant la communication, le ministre a mis en relief les répercussions néfastes de la pandémie de la Covid-19 sur ce secteur, notant qu’il a été décidé, en coordination avec le ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, de rationaliser et d’élargir le processus de soutien programmé pour 2020, lançant ainsi un plan exceptionnel pour sauver le secteur.

Il a, par ailleurs, rappelé la décision d’allouer un montant de 75 MDH aux entreprises de presse, destiné à couvrir leur masse salariale pour les mois de juillet, août et septembre, ainsi qu’un soutien direct de 75 MDH pour le paiement des fournisseurs des entreprises de presse, poursuit le communiqué, ajoutant que les imprimeries bénéficieront, elles aussi, d’un montant de 15 MDH, Sapress d’un soutien direct de 15 MDH, outre un soutien aux radios privées.