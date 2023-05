L‘enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib (BAM) au titre du mois de mars fait ressortir une amélioration de l’activité industrielle.

Cette progression a été constatée dans les différentes branches (agro-alimentaire, textile et cuir, industries chimiques et parachimiques, industries mécaniques et métallurgiques et industries électriques et électroniques), indique BAM dans son enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie relative au mois de mars 2023.

Le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) se serait établi à 73%, soit le même niveau que le mois précédent, et la production et les ventes auraient connu une hausse dans toutes les branches d’activité à l’exception de « l’électrique et électronique » où les ventes auraient plutôt stagné, relève la même source. Les commandes auraient, pour leur part, connu une hausse, recouvrant des augmentations dans « l’agro-alimentaire », dans le « textile et cuir » et dans la « mécanique et métallurgie » et des stagnations dans la « chimie et parachimie » et dans « l’électrique et électronique ».

Les carnets de commandes se seraient situés à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d’activité.

Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une amélioration de la production et des ventes, toutefois, près du tiers d’entre eux déclarent des incertitudes quant à leur évolution future.