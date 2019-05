L’activité touristique à Marrakech a enregistré de 2015 à 2018 un taux d’accroissement annuel continu de 8% en gagnant plus de 763 224 visiteurs et plus de 2 817 431 nuitées alors que le taux d’occupation dans les établissements hôteliers classés a progressé de 11 points.

Ces données ont été présentées lors de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) du Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech pour les exercices 2015-2016-2017 et 2018.

Présentant ces données, le président du CRT de Marrakech, Hamid Bentahar a indiqué que la cité ocre a reçu en 2015 quelque 1 829 000 touristes (+7% par rapport à 2014) et a enregistré 5 697 000 nuitées (+9% par rapport à 2014) et un taux d’occupation de 48%, soit +3 points par rapport à 2014 tandis qu’en 2016, Marrakech a reçu 1 970 000 touristes (soit +7% par rapport à 2015) et a enregistré 6 880 000 nuitées soit +11% par rapport à 2015 et un taux d’occupation de 51%.

S’inscrivant dans cette même tendance haussière, la Cité ocre a reçu en 2017 quelque 2 300 000 touristes (soit +13% par rapport à 2016), 7 736 000 nuitées soit +12% par rapport à 2016 et un taux d’occupation de 53% alors qu’en 2018, Marrakech a reçu 2 592 224 touristes (soit +6% par rapport à 2017) et a enregistré 8 514 431 nuitées soit +10% par rapport à 2017 et un taux d’occupation de 59%.