Infomédiaire Maroc – Le ministère de la Culture et de la Communication-département de la culture a indiqué que le livre et le théâtre occupent la tête des activités culturelles organisées dans les différentes régions du Royaume durant les mois d’octobre et de novembre derniers ( Un total de 628 activités sur 1.500).

Le mécanisme d’évaluation des activités culturelles régionales qui s’effectue chaque deux mois, et qui a été initié lors de l’ouverture de la cérémonie de lancement de l’année culturelle le 12 octobre 2017, se veut une mesure intégrée dans le système de gestion ordinaire des directions régionales de la culture et connaît un élargissement remarquable des activités et programmes, aussi bien au niveau de la couverture territoriale du Royaume, qu’au niveau du fonctionnement culturel et artistique le long de l’année, précise le ministère dans un communiqué.

D’après le bilan de ces deux derniers mois et en fonction du classement des douze régions, la région Rabat-Salé-Kénitra a connu la présentation de 58 pièces théâtrales, de 20 activités musicales, de 15 activités d’arts plastiques et de 77 activités dans les domaines du livre et de la lecture publique (conférences, colloques, déclamations poétiques, expositions). La région a également organisé huit activités distinctes dont deux festivals et trois activités cinématographiques. Ainsi, le bilan des diverses activités de cette région s’élève à 261 parmi lesquels 83 adressées aux enfants, selon la même source.

De son côté, la région de Casablanca-Settat a été marquée par l’organisation de 41 représentations théâtrales, de 25 concerts, de 12 activités en arts plastiques et de 54 activités dans les domaines du livre et de la lecture publique (conférences, colloques, déclamations poétiques, expositions). En matière d’expositions portant sur le patrimoine, les actions de sensibilisation et autres, le bilan comprend six activités et neuf festivals portant le nombre à 233 activités dont 86 destinées aux enfants. La région de Fès-Meknès, quant à elle, a enregistré 229 activités culturelles et artistiques, parmi lesquelles 67 à l’attention des enfants, réparties entre 38 pièces théâtrales, 26 activités musicales, 21 activités d’arts plastiques, 24 relatives au livre et à la lecture publique (conférences, colloques, déclamations poétiques, expositions), 14 activités sous forme d’expositions sur le patrimoine et 39 autres activités, ainsi que des festivals, cinéma et autres.

La région de Tanger-Tétouan-El Hoceima, a, à son tour, relevé un total de 161 activités comprenant 23 présentations théâtrales, 24 concerts, 11 activités d’arts plastiques, 64 activités dans les domaines du livre et de la lecture publique (conférences, colloques, déclamations poétiques, expositions). Les activités destinées aux enfants ont atteint 16, relève le communiqué, ajoutant que la région a organisé sept festivals et 11 activités entre expositions sur le patrimoine et activités distinctes.

Pour la région de Marrakech-Safi, le bilan s’élève à 62 présentations théâtrales, 27 concerts, 4 activités d’arts plastiques, 14 activités relatives au livre et à la lecture publique (conférences, colloques, déclamations poétiques, expositions), et une seule activité en termes d’expositions sur le patrimoine et actions de sensibilisations, 5 autres activités aux côtés de 6 festivals. De ce fait, le bilan des activités organisées dans cette région est de 126 activités, avec 7 activités à l’attention des enfants.

Concernant la région de Darâa-Tafilalet, 16 représentations théâtrales ont été organisées ainsi que 15 concerts de musique mais également neuf activités d’arts plastiques, 21 relatives au livre et à la lecture publique (conférences, rencontres, lectures poétiques et expositions). Pour ce qui est des expositions du patrimoine et des actions de sensibilisation, 12 activités ont été tenues dans ce sens en plus de l’organisation de 10 festivals, neuf activités cinématographiques et 11 autres. Au total, 119 activités ont été tenues dans cette région dont 16 en faveur de l’enfance.

Pour la région de Souss-Massa, elle a connu l’organisation de 28 représentations théâtrales, 12 concerts, 7 activités d’arts plastiques et 8 activités dans le domaine du livre et de la lecture publique (conférences, rencontres, lectures poétiques et expositions). Deux activités dans le domaine des expositions et activité de sensibilisation ont été organisées et 41 divers activités dont 22 ayant trait au 7ème art et 8 festivals donnant un total de 113 activités dans cette région dont 7 destinées à l’enfance.

De son côté, la région de Laâyoune Sakiat-Al Hamra a été marquée par l’organisation de 4 pièces de théâtre, 34 concerts et 22 activités d’arts plastiques mais aussi de 7 activités dans le domaine du livre et de la lecture publique (conférences, rencontres, lectures poétiques et expositions). Trois activités ayant trait aux expositions et à la sensibilisation ont été tenues dans cette région, qui a également connu l’organisation de 16 festivals et 12 activités diverses. Au total, 103 activités ont été enregistrées dont 5 destinées aux enfants.

Pour la région de Guelmim-Oued Noun, elle a connu l’organisation de trois représentations théâtrales, 53 concerts, 7 activités d’arts plastiques et une activité ayant trait au livre et à la lecture publique (conférences, rencontres, lectures poétiques et expositions). Huit activités ont été tenues pour ce qui est des festivals, cinéma et diverses activités totalisant ainsi 67 activités dans la région.

Pour sa part, la région de Dakhla-Oued Dahhab a été marquée par l’organisation de 7 pièces de théâtre, 9 concerts et 03 activités d’arts plastiques mais aussi de 27 activités dans le domaine du livre et de la lecture publique (conférences, rencontres, lectures poétiques et expositions). Huit activités ayant trait aux expositions et à la sensibilisation ont été tenues dans cette région, qui a également connu l’organisation de 5 activités diverses totalisant ainsi 65 activités dans cette région dont 6 pour l’enfance.

La région de l’Oriental a connu l’organisation de 12 pièces de théâtres, 14 concerts, cinq activités d’arts plastiques et 6 autres dans le domaine du livre et de la lecture publique (conférences, rencontres, lectures poétiques et expositions). Dans le cadre des expositions sur le patrimoine et actions de sensibilisations, 11 activités ont été organisées en plus de trois diverses activités. Au total, cette région, a connu l’organisation de 56 activités.

Pour ce qui est de la région de Beni Mellal-Khénifra, 8 représentations de théâtres ont été organisées mais aussi 18 concerts et 5 activités d’arts plastiques et 20 autres dans le domaine du livre et de la lecture publique (conférences, rencontres, lectures poétiques et expositions). Deux autres ont été tenues dans le cadre des expositions du patrimoine en plus de trois autres diverses activités. Dans cette région, au total 56 activités ont été enregistrés. Cette période a également connu l’organisation de trois festivals qui s’inscrivent dans le cadre des manifestations organisées annuellement par le ministère pour la préservation du patrimoine culturel et sa valorisation mais aussi de renforcer l’action culturelle et artistiques du pays et son rayonnement national et international. il s’agit notamment du Festival national du théâtre de Tétouan.

Au total, 1.589 activités ont été organisées, indique le ministère, relevant que le nombre des activités a connu une nette augmentation notamment sur le plan quantitatif. La publication de ces résultats permet aussi aux directeurs régionaux de faire une comparaison et si lieu d’être de rectifier ou organiser de diverses autres activités, ajoute la même source. En parallèle à cette programmation culturelles et artistique réalisées dans les quatre coins du Royaume, le ministère de la culture et de la communication poursuit son suivi et son évaluation des réalisations régionales en matière de la gestion du fait culturel au niveau régional en vue de mettre en œuvre un système régional élargi.