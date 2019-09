Plus de 1 400 activités culturelles ont été organisées entre juin et juillet derniers dans les différentes régions du Royaume, indique le ministère de la Culture et de la Communication.

Les activités théâtrales et de musique s’accaparent la première place sur la liste des activités réalisées en cette période, avec 544 activités au total, dont 285 liées à la musique et 259 au théâtre, suivies des activités liées au livre et la lecture publique avec un total de 224 activités, précise le ministère.