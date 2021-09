La Bourse de Casablanca a achevé le mois de août en territoire positif, portée, notamment, par les performances des secteurs “Participation et promotion immobilières”, “Sylviculture et Papier” et “Industrie pharmaceutique”.

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé de 3,17% à 12.694,16 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) de 3,14% à 1.036,67 points. Ces deux indices ont ainsi porté leurs performances annuelles à respectivement +12,46% et +12,1%.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 3,20% à 10.314,58 points (+12,24% en YTD), alors que l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance “Casablanca ESG 10” s’est bonifié de 3,54% à 954,12 points (+10,7%).

Au terme de cette période, la Bourse a vu 17 indices sectoriels finir sur une note positive, contre 6 en baisse, tandis que le secteur des “Services aux collectivités” n’a affiché aucune variation. Le secteur de l’immobilier a réalisé la meilleure performance sectorielle du mois (+24,24%), boosté par Douja Prom Addoha (+30,67%), Alliances (+20,5%) et Res Dar Saada (+3,37%). Porté par son unique titre Med Paper, l’indice de la “Sylviculture et Papier” a affiché la seconde meilleure hausse de la période (+21,68%), suivi de celui de “l’Industrie pharmaceutique” (+12%) et de celui de l'”ingénierie et Biens d’équipement industriels” (+7,4%).

En revanche, le secteur de l'”Électricité”, représenté par Taqa Morocco, a lâché 3,60% et celui des Loisirs et Hôtels a abandonné 2,56%, sous l’effet de la mauvaise tenue de Risma.

Le secteur de la “Chimie” a affiché également grise mine (-2,24%), au même titre que celui de “Société de financement et autres activités de financement” (-1,6%) et celui des “Assurances” (-0,28%).

S’agissant de la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée, au terme du mois de août, à 653,22 milliards de dirhams (MMDH).

Le volume global des échanges s’est établi, quant à lui, à 2,52 MMDH, contre 9,36 MMDH un mois auparavant. Par valeurs, Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif du mois avec 286,53 millions de dirhams (MDH), suivi de Itissalat Al-Maghrib avec 150,62 MDH et LafargeHolcim Maroc avec 124,96 MDH.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Douja Prom Addoha (+30,67%), Med Paper (+21,67%) et Alliances (+20,50%).

Les plus lourdes baisses ont été accusées par Fenie Brossette (-8,57%), Zellidja S.A (-5,39%) et Dari Couspate (-3,94%).