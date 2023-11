La finale aller de l’African Football League (AFL), prévue dimanche au complexe sportif Mohammed V, entre le Wydad de Casablanca et l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns, sera différente et plus ouverte par rapport aux matchs précédents, a indiqué l’entraîneur des Rouges, Adil Ramzi.

« Cette finale sera différente des précédents matchs et elle nous permettra de connaître notre niveau et de justifier la nouvelle identité que nous avons bâtie dernièrement », a affirmé le coach du Wydad lors de la conférence de presse d’avant-match, ce samedi à Casablanca.

« L’adversaire est également différent. Ça sera deux matchs ouverts (aller et retour, ndlr), mais sur notre terrain, nous devons réaliser un résultat favorable », a souligné l’entraîneur marocain.

« Pour cela, il faut être prêt mentalement et physiquement. L’organisation sur le terrain est aussi importante, que ce soit défensivement ou offensivement, dans la mesure où elle aide à maîtriser l’adversaire », a-t-il insisté.

« C’est une finale que nous sommes fiers de jouer, au terme d’une compétition très difficile lors de laquelle nous avons honoré le football marocain. En effet, le fait de jouer en Afrique, en ci-peu de temps, prouve que nous avons un groupe solide et fort mentalement », s’est-il félicité.

« Comme dans tout match aller, il faut œuvrer pour marquer le maximum de buts et ne pas encaisser. Le résultat de l’aller n’est, toutefois, qu’un début en prévision du retour, qu’il faut également gérer de manière optimale », a expliqué le technicien.

La finale retour de la 1ère édition de l’African Football League est prévue le 12 novembre, à Tshwane, en Afrique du Sud.

En demi-finale, le Wydad de Casablanca a éliminé l’Espérance Sportive de Tunis, alors que le Mamelodi Sundowns a sorti Al-Ahly d’Egypte.