La première phase des travaux d’élargissement à 2×3 voies de l’autoroute Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca, qui a démarré dès l’année 2016, est en cours d’achèvement, a indiqué la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM).

La première phase, qui a mobilisé un budget d’environ 400 millions de dirhams (MDH), financé par ADM, a été réalisée entièrement par des entreprises marocaines et a consisté notamment en l’augmentation de la capacité des gares de péage de Tit Mellil, Bouskoura, Berrechid et de l’aéroport Mohammed V, en l’élargissement de l’autoroute sur 3 km de part et d’autre de ces quatre gares et en la réalisation d’un nouveau passage supérieur (pont) pour le rétablissement de la voie ferrée desservant l’aéroport Mohammed V, précise ADM.

La deuxième phase de ce grand chantier concerne un linéaire d’environ 60 km allant de la bifurcation de Mohammedia jusqu’au nœud autoroutier de Berrechid en passant par la bifurcation de Lissasfa, ajoute-t-on, notant que cette phase a mobilisé une enveloppe globale de 1,75 milliard de dirhams financée par des prêts concessionnels auprès des bailleurs de fond, des prêts obligataires et des fonds propres.