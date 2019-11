L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a signé récemment avec la société « SICPA SA » une convention lui permettant de se doter d’un nouveau système de marquage intégré et sécurisé pour le contrôle de certaines marchandises soumises aux taxes intérieures de consommation (TIC).

Cette convention prévoit des investissements et des fonctionnalités innovantes qui s’articulent autour de la création d’une valeur ajoutée locale en procédant à la production de marques fiscales au niveau national, l’installation d’un centre d’excellence, de compétence et de recherche au Maroc qui favorisera le transfert de l’expertise au niveau local et une possibilité d’ouverture sur les marchés de l’Afrique.

Elle prévoit également l’introduction de nouvelles technologies de suivi et de traçabilité tel que l’usage des codes QR et codes HRC alphanumériques permettant aux opérateurs et aux consommateurs de vérifier l’authenticité des produits, ainsi qu’ une solution basée sur des exigences technologiques plus poussées avec une réduction importante des coûts des marques fiscales de l’ordre de 50% pour les tabacs manufacturés, de 35% pour les bières et de 20% pour les autres produits.