La compagnie aérienne Air Europa lancera au printemps de nouvelles liaisons reliant Palma de Majorque à Casablanca, Marrakech et Nador, et Malaga à Casablanca et Marrakech.

Du 27 juin au 5 septembre 2020, la compagnie privée espagnole proposera un vol tous les samedis entre sa base à Palma de Majorque-Son Sant Joan et l’aéroport de Casablanca-Mohammed V. Air Europa sera sans concurrence sur cette route, tout comme sur celle reliant le mardi et le dimanche, du 27 juin au 6 septembre, Palma de Majorque à Marrakech-Menara.

Enfin Air Europa reliera l’île des Baléares à Nador le vendredi, du 26 juin au 4 septembre, avec. Elle fera face à la low cost Air Arabia Maroc sur cette ligne.

A l’aéroport de Malaga-Costa del Sol, Air Europa proposera, du 23 juin au 6 septembre, deux rotations hebdomadaires vers Casablanca, le mardi et le dimanche. Elle fera face à Royal Air Maroc sur cette route. Enfin du 26 juin au 7 septembre, Malaga sera reliée à Marrakech le lundi et le vendredi. Elle sera cette fois en concurrence avec la low cost Vueling