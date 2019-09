American Airlines lancera l’été prochain cinq nouvelles liaisons intercontinentales, dont une reliant Philadelphie à Casablanca, sa première vers l’Afrique.

‘‘Nos clients et les membres de notre équipe nous ont demandé quand nous allions commencer à desservir l’Afrique, justifie Vasu Raja, vice-président du réseau et de la planification d’American Airlines, cité dans un communiqué de la compagnie américaine. ‘‘Je ne pouvais être plus heureux de faire cette annonce dès 2020’’.

Ce nouveau pont au-dessus de l’Atlantique sera, notamment, favorisé par la collaboration désormais très étroite entre American Airlines et Royal Air Maroc (RAM), avec laquelle Raja s’est également déclaré ‘‘impatient’’ de travailler notamment dans le cadre de l’Alliance OneWorld.