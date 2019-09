Le Maroc a été élu, ce lundi à Vienne, à la vice-présidence de la 63ème Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), en tant que représentant du continent africain.

L’élection du Maroc à la vice-présidence de la 63è Conférence générale de l’AIEA constitue une reconnaissance de sa contribution riche, diversifiée et multiforme aux efforts internationaux visant à renforcer le régime international de la sécurité et de la sûreté nucléaires et radiologiques.

La délégation marocaine participant à cet événement est présidée par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Organisations internationales à Vienne, Azzedine Farhane, et comprend notamment le secrétaire général du ministère de l’Energie, des mines et du développement durable, Mohamed Ghazali, le directeur de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, El Khammar Mrabit, le directeur du Centre national de l’énergie, des sciences et des technologies nucléaires, Khalid El Mediouri, ainsi que plusieurs responsables de départements ministériels.