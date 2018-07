Infomédiaire Maroc – Air Arabia Maroc va lancer, à partir du 28 octobre prochain, 6 vols hebdomadaires à destination de la ville de Dakhla à partir de Marrakech et Casablanca, rapporte le360 qui cite des sources aéroportuaires.

La compagnie assurera les vols entre Marrakech et Dakhla les mercredis, vendredis et dimanches, et les vols entre Casablanca et Dakhla les mardis, mercredis, vendredis et dimanches.

A noter que Air Arabia sera en concurrence avec Royal Air Maroc (RAM) sur les vols Casablanca/Dakhla, mais sera le seul opérateur sur les liaisons Marrakech/Dakhla, rapporte la même source, qui ajoute que les prix d’Air Arabia sur Dakhla n’ont pas encore été fixés.

Rédaction Infomédiaire