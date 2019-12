La compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) a transporté, en 2019, plus de 160 000 passagers sur sa ligne Casablanca-Tunis, a annoncé vendredi soir son représentant régional en Tunisie, Mohammed Issam Mosseddaq. Il a ajouté qu’avec 2 vols Tunis-Casablanca par jour, 18 villes marocaines desservies sur le réseau domestique, un réseau de plus de 96 destinations, RAM ou sa filiale aérienne unique « RAM Express », se positionne en tant qu’opérateur de référence pour le trafic de la Tunisie vers le Maroc, l’Afrique et également l’Amérique et vice-versa.

Tout en se félicitant du taux de ponctualité des vols RAM au départ de Tunis qui a dépassé 95% en 2019, il a expliqué qu’au terme de l’exercice IATA 2019, la variation de tous les indicateurs de la compagnie à savoir le nombre de passagers, le chiffre d’affaires, le coefficient de remplissage y compris celui de la Business Class « sont au vert ».