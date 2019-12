‘‘L’élaboration du Schéma National de l’Armature Urbaine en tant que chantier prioritaire au niveau du Ministère, constitue une action traduisant la volonté de l’État à inscrire l’élaboration d’une vision prospective et des orientations stratégiques en matière de structuration et de renforcement de l’armature urbaine parmi ses priorités formulées au niveau du programme gouvernemental de 2017-2021. Ce schéma a pour objectif d’éclairer les décideurs, quant à la structuration et le renforcement de l’armature urbaine nationale, permettant à cet effet, d’analyser les différentes composantes du système urbain national, décliner les différents dysfonctionnements à surmonter ainsi que les opportunités à saisir. Cet outil vise également à construire une vision prospective du paysage urbain national, à définir les orientations stratégiques et à identifier les priorités d’actions et de réformes indispensables pour la mise à niveau et le renforcement de l’armature urbaine nationale’’

Nouzha Bouchareb, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville