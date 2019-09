Lors de la 15ème édition des « Mardis du Tourisme » tenue sous le thème « Plan de Développement de la RAM : Quelle vision à moyen et long terme? », le PDG de Royal Air Maroc, Hamid Addou, a fait état de l’impact positif de la régionalisation avancée sur le transport aérien domestique.

Il a ainsi fait observer que 28 routes domestiques sont opérées par la compagnie nationale offrant plus de 40 000 sièges et 395 vols par semaine et connectant 17 villes marocaines.

…Et reconfigure ses B737-800

Royal Air Maroc (RAM) va lancer une vaste opération de reconfiguration des sièges de ses Boeing 737-800, avec pour objectif de donner plus de confort aux passagers de la classe économique.

35 appareils sont concernés par cette opération qui se fera progressivement. L’opération va se traduire par une réduction de 12 sièges dans la classe économique.

Ainsi, les avions B737-800 de la RAM passeront ainsi d’une configuration de 159 sièges classe éco à 147. Quant à la classe business, elle garde ses 12 sièges.