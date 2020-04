La pandémie de Covid-19 a quelque peu éclipsé l’entrée officielle de la compagnie aérienne Royal Air Maroc dans l’alliance Oneworld, dont elle est le premier membre en Afrique.

Depuis le 1er avril 2020, la compagnie nationale marocaine est le 14eme membre de l’alliance Oneworld, après American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LATAM Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines et SriLankan Airlines (plus Fiji Airways en tant que Connect Partner, et 30 membres associés), rappelle aujourd’hui Air-Journal.

Royal Air Maroc devient aussi son premier membre à part entière sur le continent africain (et son premier nouveau membre à part entière depuis 2014). Cette arrivée « fait suite à un programme de mise en œuvre de 15 mois » visant à intégrer la RAM, précise un communiqué de l’alliance ; sa filiale régionale RAM Express rejoint également le groupe en tant que membre affilié. Royal Air Maroc avait été annoncée pour la première fois en tant que membre élu de Oneworld à New York en décembre 2018, quelques semaines avant que l’alliance ne célèbre son 20ème anniversaire et lance sa transformation.

La RAM ajoute 39 nouvelles destinations dans 23 pays au réseau Oneworld, offrant « plus de vols et d’options pour les voyageurs fréquents des compagnies aériennes membres de l’alliance ». La compagnie nationale marocaine relie sa base à Casablanca à plus de 100 destinations dans plus de 50 pays sur six régions (Afrique, Asie, Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord et Amérique du Sud), dont les hubs Oneworld à Amman, Doha, Londres-Heathrow, Madrid, Miami, Moscou-Domodedovo (où l’alliance ouvrira son premier salon) et New York-JFK, indique la même source.

Egalement depuis le 1er avril, les voyageurs fréquents Oneworld bénéficient de la gamme complète des avantages et services de l’alliance lorsqu’ils voyagent avec Royal Air Maroc ; et les plus d’un million de membres du programme de fidélité Safar Flyer de la RAM peuvent gagner et échanger des primes sur toutes les compagnies aériennes membres.

Les vols opérés par Royal Air Maroc sont disponibles dans le cadre des tarifs Oneworld Explorer et Global Explorer. Rappelons que la compagnie marocaine partage déjà ses codes avec American Airlines, Iberia, Qatar Airways, Royal Jordanian et S7 Airlines, « et d’autres partenariats sont attendus dans les prochains mois ».