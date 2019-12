Royal Air Maroc (RAM) renforce sa présence dans les provinces du Sud à travers une nouvelle convention paraphée avec le Conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra et qui porte sur le lancement d’une nouvelle ligne aérienne entre Laâyoune et Rabat. Ainsi, à partir de février prochain, des vols hebdomadaires entre Laâyoune et Rabat seront programmés chaque lundi et mercredi et seront assurés en totalité avec des avions Boeing 737.

Les tarifs sont très compétitifs par rapport à ceux des autres moyens de transport routier et ferroviaire, un aller simple Rabat-Laâyoune étant proposé à 800 DH.

A noter par ailleurs que cette même convention approuvée lors d’une session ordinaire du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra prévoit l’ajout d’un troisième vol au niveau de la ligne Marrakech-Laâyoune.