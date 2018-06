Infomédiaire Maroc – Un communiqué conjoint de la compagnie low cost Wizz Air et de l’Office National Marocain du Tourisme annonce qu’il sera procédé, à partir du mois d’octobre, à l’ouverture de 2 nouvelles lignes aériennes reliant Marrakech et Varsovie (Pologne) et Marrakech-Vilnius (Lituanie), à raison de 2 vols hebdomadaires pour la 1ère destination (les mercredis et dimanches) et 2 autres vols pour la 2ème destination (les lundis et vendredis).

Pour rappel, Wizz Air avait lancé sa 1ère liaison aérienne à destination du Maroc, vers Agadir, en 2017. Elle assure actuellement 7 dessertes à destination du Maroc au départ de 5 villes en Hongrie, en Lituanie et en Pologne.

Rédaction Infomédiaire