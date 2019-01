Infomédiaire Afrique – La compagnie aérienne rwandaise, RwandAir, va acquérir quatre aéronefs au cours des prochains mois afin d’élargir sa flotte et desservir de nouvelles liaisons longues distances, notamment Guangzhou (Chine) et New York (Etats-Unis), a annoncé la directrice générale de RwandAir, Yvonne Manzi Makolo.

« RwandAir est sur le point d’acquérir de nouveaux aéronefs pour appuyer sa stratégie de développement, dont deux Airbus A330neo et deux Boeing 737 MAX 8 », a indiqué Makolo, cité jeudi par des médias locaux.

La responsable a, en outre, révélé que le transporteur aérien lancera, à compter de mai prochain, des liaisons aériennes vers Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

RwandAir prévoit de transporter près d’un million de passagers durant l’exercice fiscal en cours, contre 740 000 durant l’année écoulée.

Dotée d’une flotte de 12 avions, dont deux Airbus A330 acquis l’année dernière, six Boeing 737NG, deux Bombardier CRJ et deux Q400, RwandAir dessert actuellement des destinations en Afrique de l’Est, Centrale, de l’Ouest et Australe, ainsi qu’au Moyen-Orient, en Europe et en Asie.

Rédaction Infomédiaire