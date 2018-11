Infomediaire Maroc – La compagnie aérienne rwandaise, RwandAir, va lancer à compter du 2 avril 2019, de nouvelles liaisons aériennes vers Johannesburg (Afrique du Sud) et Addis Abeba (Éthiopie).

La compagnie nationale rwandaise, qui dessert actuellement la capitale sud-africaine depuis Lusaka et Cap Town via Hararé, effectuera deux rotations quotidiennes entre Kigali et Johannesburg par les vols WB102, WB106 et WB107, a annoncé le transporteur public rwandais, cité jeudi par la presse locale.

Quant au ciel éthiopien, Rwandair va assurer ses dessertes via les vols WB430 et WB431. Elle vient ainsi concurrencer la géante Ethiopian Airlines.

D’après la presse locale, compagnie aérienne prévoit d’acquérir deux Airbus A330neo et deux Boeing 737 MAX 8 en 2019 pour desservir de nouvelles destinations en Afrique et lancer de nouvelles liaisons vers New York (États-Unis), Conakry (Guinée) et Guangzhou (Chine), entre autres.

RwandAir prévoit de transporter près d’un million de passagers durant l’exercice fiscal en cours, contre 740.000 durant l’année écoulée.

Dotée d’une flotte de 12 avions, dont deux Airbus A330 acquis l’année dernière, RwandAir dessert actuellement des destinations en Afrique de l’Est, Centrale, de l’Ouest et Australe, ainsi qu’au Moyen-Orient, en Europe et en Asie.

Rédaction Infomediaire.