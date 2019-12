La compagnie aérienne TUI fly Belgium proposera l’été prochain une nouvelle liaison entre Casablanca et Barcelone, sa neuvième destination au départ de l’aéroport marocain.

A partir du 10 avril 2020, l’ex-Jetairfly proposera un vol tous les vendredis entre sa base à Casablanca-Mohammed V et l’aéroport de Barcelone-El Prat, opéré en Boeing 737-800 de 189 sièges. Les départs sont programmés selon Airlineroute à 9h10 pour arriver à 12h10, les vols retour quittant la Catalogne à 13h05 pour se poser à 14h15.

TUI fly Belgium sera en concurrence avec la low cost Air Arabia Maroc sur cette route. Il s’agit de sa première route entre le Maroc et la capitale catalane, et de sa neuvième à Casablanca où elle propose actuellement des vols vers Alicante, Charleroi, Bergame, Paris-Orly, Bordeaux, Lille, Metz-Nancy et Montpellier