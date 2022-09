La compagnie Wizz Air prévoit de lancer deux nouvelles liaisons aériennes au départ de sa base à l’aéroport de Londres-Gatwick vers le Maroc cet autonome.

À partir du 30 octobre 2022, la low-cost hongroise reliera Agadir-Al Massira à l’aéroport de Londres-Gatwick à raison de quatre vols par semaine. Ces vols seront opérés en Airbus A321neo de 239 sièges. Les départs sont programmés mardi, jeudi, samedi et dimanche. Wizz Air sera en concurrence avec EasyJet, Ryanair et TUI Airways sur cette route.

Elle lancera le même jour une rotation quotidienne entre Londres-Gatwick et Marrakech-Menara. Elle sera en concurrence avec les compagnies British Airways, Royal Air Maroc et EasyJet, Ryanair et TUI Airways.

La compagnie à bas coût opère déjà des vols vers Marrakech au départ de Varsovie, Milan-Malpensa et Rome). Ses avions décollent également de Londres-Luton, Milan, Rome et Venise pour atterrir à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.