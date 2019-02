Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie Numérique et l’avionneur Boeing ont organisé, les 20 et 21 février 2019 à Rabat, un symposium regroupant plusieurs représentants de Boeing Aviation Commerciale, Boeing Défense, Espace & Sécurité, le Groupement Des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS) et plusieurs représentants de l’industrie aéronautique marocaine.

25 fournisseurs locaux accompagnés de leur maison-mère opérant dans différentes activités de l’industrie aéronautique, dont l’assemblage, le composite, la connectique, l’usinage et le câblage sont venus rencontrer les responsables de deux départements des divisions Aviation Commerciale et Défense, Espace et Sécurité de Boeing et étudier la possibilité de mettre en place des partenariats avec ces derniers.

Cet événement qui s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre de l’écosystème Boeing est une occasion pour l’avionneur de présenter ses activités et partager avec les participants les perspectives de croissance et les opportunités de développement au Maroc.

Lors de cet événement, Boeing Défense, Espace & Sécurité représenté par Madame Maria Laine, sa Vice-Présidente des partenariats stratégiques, a passé en revue les activités de son département et a souligné qu’avec un carnet de commandes toujours à la hausse, son département compte plus que jamais sur ses fournisseurs pour répondre à ses besoins actuels et futurs en matière de performance (coût, qualité et délai).

Cet événement offre une opportunité supplémentaire aux fournisseurs aéronautiques locaux de se positionner auprès de l’avionneur. La présence de Boeing Défense, Espace & Sécurité est en ligne avec la stratégie « One Boeing » du groupe qui consiste à activer les synergies entre ses grandes divisions. Elle s’inscrit tout particulièrement dans la continuité du développement de l’écosystème Boeing au Maroc.

Il est à rappeler que l’écosystème table sur un impact économique annuel de 1 milliard de dollars à partir de 2028, ainsi que la création de 8700 emplois à cet horizon. Après deux ans de la signature du protocole d’accord entre le gouvernement marocain et Boeing, plus de 250 de ses fournisseurs ont été approchés, dont 9 ont déjà intégré son écosystème au Maroc.

IM