Infomédiaire Maroc – Le ministre délégué aux Affaires étrangères chargé des Marocains résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration, Abdelkrim Benatiq a annoncé, vendredi à Skhirat, la création officielle du Réseau des compétences marocaines en Aéronautique au Canada (AEROMAC).

Ce Réseau, qui constitue une entité de mobilisation des compétences marocaines résidant au Canada, se veut un levier stratégique du développement du Maroc dans le domaine de l’aéronautique, qui vise à encourager les entrepreneurs marocains à investir dans leurs pays d’origine, a souligné Benatiq à l’ouverture du 1er Forum de mobilisation des compétences marocaines du Canada au profit de la coopération dans le secteur aéronautique.

Dans ce sens, Benatiq a appelé les compétences marocaines œuvrant dans le secteur de l’aéronautique au Canada à s’unir et déployer davantage d’efforts pour promouvoir ce secteur au Maroc, notant que durant les dix dernières années, plusieurs entreprises de renommée mondiale se sont implantées au Maroc, notamment, Bombardier, EADS, BOEING et SAFRAN, qui jouent un rôle important dans le développement et la croissance du Maroc.

En effet, « le Royaume occupe désormais une place de choix sur la carte mondiale et se positionne comme une plate-forme de maintenance aéronautique de portée stratégique pour le continent africain », relevé lé ministre, précisant que le Maroc a réalisé durant les dix dernières années une percée dans le secteur aéronautique, qui compte désormais parmi les leviers prometteurs du développement du Royaume en matière de croissance et de création d’emploi.

Rappelant qu’en 2017, les exploitations de l’industrie aéronautique marocaine ont enregistré une progression de 16,3 % atteignant fin novembre plus de 9,78 milliards de dirhams contre 8,42 milliards en 2016, Benatiq a précisé que le secteur de l’aéronautique au Maroc a connu un essor considérable avec un taux de croissance annuel exceptionnel de plus de 20%.

Intervenant à la même occasion, le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, a appelé les compétences marocaines au Canada à faire bénéficier le Maroc de leurs compétences et à investir davantage dans le secteur de l’aéronautique au Maroc, afin de contribuer aux chantiers initiés par le Roi Mohammed VI ainsi qu’au développement de leur pays d’origine.

En effet, le Réseau AEROMAC a pour objectif de faire le lien entre les compagnies canadiennes souhaitant s’internationaliser, et les amener à s’implanter au Maroc et à renforcer les mécanismes de transfert de la technologie aérospatiale vers le Royaume, afin de créer des synergies fructueuses autour de projets innovants et d’encourager les investissements canadiens au Maroc, notamment dans le secteur de l’aéronautique, a souligné pour sa part, la présidente du nouveau Réseau AEROMAC Experts, Amal Abhir.

Ce Forum, qui constitue un forum strate gique de concertation qui re unit l’ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial canadiens issus de l’industrie, des institutions d’enseignement, des centres de recherche et des associations et syndicats, a pour objectif de renforcer la mobilisation des compétences marocaines au Canada et de développer les opportunités d’investissement productif au Maroc, notamment dans le secteur aéronautique, a expliqué Abhir.

Il vise aussi à promouvoir l’industrie aéronautique nationale et à renforcer l’échange d’expériences et d’expertises entre le Maroc et le Canada, en général, et entre les membres du Réseau AEROMAC en particulier, a-t-elle ajouté.

De son côté, la présidente générale d’AERO Montréal, un forum stratégique de concertation qui réunit l’ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois, Suzanne Benoît, a souligné que cet événement constitue une occasion pour encourager les entreprises québécoises du secteur de l’aéronautique et de l’aérospatiale, qui souhaitent s’internationaliser et favoriser leur rapprochement avec les entreprises marocaines.

Organisé par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, en coordination avec le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique et en partenariat avec AERO Montréal, ce forum a connu la participation d’environ 200 compétences marocaines résidant au Canada ainsi que des investisseurs et des experts canadiens dans le domaine de l’aéronautique.

La travaux de ce forum ont été également marqués par la signature d’un accord de coopération entre la ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé des MRE et des Affaires de la migration, le ministère ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, AERO Montréal, et le nouveau Réseau de compétences marocaines en Aéronautique au Canada AEROMAC.

