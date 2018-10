Infomédiaire Maroc – Le ministère de la Culture et de la communication-département de la Communication- a annoncé samedi son intention d’organiser un forum national sur les médias numériques au mois d’avril prochain.

Un communiqué du ministère de la Culture et de la communication indique que ce forum sera consacré à la discussion des problématiques relatives à la question de la formation dans le domaine des médias numériques et du cadre juridique le régissant, mais aussi au problème de financement lié à ce secteur.

A la lumière des enjeux que posent la révolution numérique et de l’évolution du rôle des médias numériques au Maroc devenus un acteur principal dans le domaine de l’information et de la communication, et au vu du rôle qu’il joue à travers un contenu diversifié et rapide d’accès, et de son rôle dans la création des faits et son influence sur les changements sociétaux et l’opinion publique, il est désormais nécessaire d’engager un dialogue élargi autour des moyens à même d’améliorer, de promouvoir et d’organiser ce type de média, conclut le communiqué.

IM