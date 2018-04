Infomediaire Maroc – L’Université Mundiapolis, en partenariat avec le Groupement des Industries Marocaines de l’Aéronautique et Spatiales (GIMAS) et Bombardier, a organisé une conférence sous le thème ‘‘Le Middle Management : levier de performance ou résistance au changement’’.

Une conférence, qui a réuni les professionnels du secteur de l’aéronautique, professeurs et étudiants de la filière du Génie Aéronautique de l’Université Mundiapolis. Et à cette occasion, le Certificat Avancé en Management Aérospatial conçu conjointement avec le GIMAS et Bombardier a été présenté. Une nouvelle formation qui s’inscrit dans le cadre du » Center of Aerospace Management « .

Ce centre d’excellence, créé en partenariat avec le GIMAS et Bombardier, offrira des formations techniques et managériales, spécialement conçues pour les cadres du middle-management.

Pour rappel, en mai 2017, l’Université Mundiapolis signait 2 conventions de partenariat bilatérales avec le GIMAS et Bombardier.

