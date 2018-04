Infomediaire Maroc – Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) et la Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances (MAMDA) ont conclu une convention de partenariat visant l’accompagnement des Filières Animales et Arboricoles à travers l’amélioration du taux de pénétration de l’assurance dans les secteurs de production bovine, équine et Arboricole.

Les produits d’assurance de mortalité de bétail et d’arboriculture seront ainsi distribués en faveur des bénéficiaires de crédits pour l’acquisition du bétail et l’entretien de plantation arboricole, adaptés. Ainsi, au titre de cette convention et en complément de la mise à disposition des produits d’assurances, MAMDA s’engage à organiser des ateliers de formation et d’information sur les produits d’assurance et de garantie et sur les modalités de souscription spécifiques à chaque produit.

MAMDA développera également des supports de communication sur les produits d’assurance mortalité du bétail et arboriculture. Enfin, MAMDA mettra en place un processus rapide de traitement des dossiers de souscription et d’indemnisation des bénéficiaires.

Quant à GCAM, il assurera la, promotion et la commercialisation des produits d’assurance de la MAMDA, et offrira des moyens de financements de la police d’assurance à ses clients opérant dans les filières bovine, équine et arboricole.

Rédaction Infomediaire.