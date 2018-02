Infomédiaire Maroc – L’aéroport de Dubaï (DXB) a conservé son titre de 1ère plateforme au monde pour les voyageurs internationaux, accueillant l’année dernière 88 242.099 passagers – un nouveau record de trafic, en hausse de 5,5% par rapport à 2016. DXB a accueilli 6 nouvelles compagnies aériennes régulières au cours de 2017, dont SalamAir, Badr Airlines et Air Moldova, tandis qu’Emirates et Flydubai ont respectivement ajouté 3 et 10 nouvelles destinations de passagers et augmenté leurs fréquences/capacités sur 31 et 22 routes. L’Inde a ‘‘poursuivi sa domination’’ en devenant le 1er pays de destination pour DXB, avec 12 060 435 passagers en 2017, en hausse de 5,4% par rapport l’année précédente, alors que Londres conserve sa position de 1ère destination avec 4,011 millions de passagers.

Rédaction Infomédiaire