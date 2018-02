Infomédiaire Maroc – Selon les chiffres de Marocmétrie, sur l’année 2017 les marocains ont regardé en moyenne par jour la TV pendant 3 heures et 23 minutes. De plus, la durée d’écoute quotidienne par foyer est en moyenne de 7 heures et 09 minutes, c’est-à-dire qu’il y a en moyenne par jour et par foyer au moins un téléviseur allumé pendant 7 heures et 09 minutes.

En terme de parts d’audience, 2M domine largement au Maroc avec 34,2% en journée et 31,6% en prime time, loin devant Al Aoula (8,1% et 16,6%). Et c’est l’épisode du mercredi 14 juin 2017 de la série marocaine ‘‘Al Khawa’’, diffusée sur 2M, qui arrive en tête des audiences de l’année avec un peu plus de 12 millions de téléspectateurs.

Rédaction Infomédiaire