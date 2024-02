Selon une source autorisée à l’ONDA qui s’est confiée à L’infomédiaire, les rafales de vent qui ont touché, ce vendredi 9 février 2024, des régions du Maroc ont impacté plusieurs vols notamment au niveau des aéroports de :

– Casablanca Mohammed V : 4 vols à l’arrivée déroutés vers d’autres aéroports et 2 vols annulés au départ;

– Tanger Ibn Batouta : 6 vols à l’arrivée déroutés vers d’autres aéroports, 5 vols annulés au départ et un vol retardé;

– Oujda Angads : un vol à l’arrivée dérouté vers un autre aéroport et un vol annulé au départ;

– Nador EL Aroui : 2 vols à l’arrivée déroutés vers d’autres aéroports, 5 vols annulés au départ et un vol retardé;

– Tétouan Saniat R’mel : 3 vols à l’arrivée déroutés vers d’autres aéroports et 2 vols annulés au départ;

– Al Hoceïma Acharrif Al Idrissi : un vol annulé au départ;

– Ouarzazate : un vol annulé au départ.

Il s’agit de la situation à 16h.