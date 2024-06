Les aéroports du Maroc ont enregistré, durant les cinq premiers mois de 2024, un volume de trafic commercial de 12.353.496 passagers, en hausse de 19% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Office national des Aéroports (ONDA).

Le trafic international a connu une croissance de 19% à 11.135.210 passagers accueillis et celui intérieur a augmenté de 18% à 1.218.286 passagers, précise l’ONDA dans un communiqué.

L’évolution du trafic international a été favorisée par la création de plusieurs nouvelles lignes aériennes internationales desservant les Aéroports du Maroc, fait savoir la même source, citant les lignes Marrakech : Leeds Bradford (Royaume-Uni), Tanger : Lisbonne et Barcelone, Rabat : Istanbul, Barcelone, Paris CDG, Bruxelles et Bâle Mulhouse (Suisse), Tétouan : Amsterdam et Bilbao et Casablanca : Abidjan.

Concernant les mouvements aéroportuaires, ils ont atteint 90.738, en progression d’environ 14% par rapport à fin mai 2023.

Le trafic fret a, quant à lui, totalisé 39.655 tonnes durant les cinq premiers mois de 2024, soit une croissance de 27% comparativement à la même période un an auparavant.

Au cours du seul mois de mai 2024, les Aéroports du Maroc ont enregistré un volume de trafic commercial de 2.827.570 passagers, en forte hausse de 20% par rapport au même mois de 2023.

L’aéroport Mohammed V, qui représente 31% du trafic global, a accueilli 869.278 passagers, en amélioration de 4% par rapport à mai 2023. De même, la majorité des autres aéroports ont affiché une forte croissance, notamment les aéroports Rabat-Salé (+48%), Agadir Al Massira (+40%), Marrakech-Menara (+34%), Tanger Ibn Batouta (+33%), Oujda Angads (+14%) et Fès Sais (+9%).

Le trafic international a connu une hausse de 18% en mai dernier pour s’établir à 2.493.951 passagers accueillis.

Cette croissance s’explique par la performance réalisée par le marché de l’Europe qui s’accapare 85% du total du trafic international, en enregistrant une croissance à deux chiffres (+21%), de même pour les marchés de l’Afrique (13%) et de l’Amérique du Nord (+9%).

Avec 333.619 passagers accueillis, le trafic intérieur a, pour sa part, grimpé de 37%, porté par le lancement, au mois de mai, de nouvelles lignes aériennes intérieures de la compagnie Ryanair (Tanger-Oujda, Tanger-Essaouira et Tanger-Ouarzazate).

Concernant les mouvements aéroportuaires en mai dernier, l’ONDA indique qu’il y a eu 20.351 vols au départ et à l’arrivée dans l’ensemble des aéroports du Maroc, ce qui représente une augmentation de 17% par rapport à mai 2023.

L’aéroport Mohammed V a représenté 33% de ce trafic, suivi par Marrakech Menara avec 26% et Agadir Al Massira avec 9%.

Pour ce qui est du trafic fret, il a enregistré une hausse de 33% à 8.935 tonnes en mai 2024.