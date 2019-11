Le nombre des passagers dans les aéroports au Maroc a enregistré une hausse annuelle de 11,76% au terme des dix premiers mois de 2019, a indiqué l’Office national des aéroports (ONDA).

Au total 21 021 952 de voyageurs ont, ainsi, transité par les différentes structures aéroportuaires nationales de janvier à octobre dernier, contre 18.810.195 une année auparavant, selon les statistiques mensuelles rendues publiques par l’Office.

Avec 8 678 517 de passagers accueillis en dix mois, contre 8 228 439 pendant la même période en 2018, l’aéroport Mohammed V, principal hub national, a vu sa part de marché atteindre 41,28%.

Les aéroports Marrakech Menara (5 299 229 passagers) et Agadir Al Massira (1 679 805 passagers) occupent, au terme des dix premiers mois, les deuxième et troisième places avec respectivement des parts de 25,21% et 7,99%