L’Office national des aéroports (ONDA) a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 916 millions de dirhams (MDH) au terme du premier trimestre 2020, en baisse de 9,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Le CA au 31 mars 2020 a atteint 916 MDH, contre 1.012 MDH au T1-2019. Cette baisse est marquée principalement par une forte régression des redevances de survol de 15% et des redevances aéroportuaires de 8%, indique l’ONDA dans un communiqué financier.

Ainsi, les investissements réalisés se sont élevés à 283 MDH et ont concerné principalement le projet de réaménagement et d’extension de l’aérogare de Nador, le projet d’installation d’une station radar pour assurer le contrôle d’approche de l’aéroport Fès et les travaux liés au projet de construction d’un nouveau module domestique à l’Aéroport Mohammed V, relève le communiqué. Concernant l’endettement, l’ONDA fait savoir que le niveau de ce dernier a atteint 4.775 MDH, en baisse de 10 MDH par rapport à fin décembre 2019.