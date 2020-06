L’Ambassade du Maroc en Indonésie a réagi aux “contrevérités” véhiculées dans un article publié le 02 juin sur un site électronique au sujet d’un ressortissant marocain bloqué à l’aéroport de Jakarta, après la fermeture des frontières de ce pays, dans le cadre des mesures prises par les autorités indonésiennes pour contrer la propagation de la Covid-19.

Et d’ajouter que seul le citoyen marocain a pu quitter le centre où il a été placé, après l’intervention de l’Ambassade du Maroc en Indonésie, alors que d’autres voyageurs de différentes nationalités n’ont pas réussi à s’offrir une chambre d’hôtel de l’aéroport.

L’Ambassade du Maroc à Jakarta a tenu à préciser que malgré les tentatives et efforts déployés, les autorités indonésiennes ont veillé à se conformer aux lois en vigueur, refusant l’entrée du citoyen marocain sur le territoire indonésien après la fermeture des frontières, comme mesure préventive pour contrer la propagation de la Covid-19 dans le pays.

“Malheureusement l’auteur de l’article n’a pas respecté la déontologie, en m’attribuant des propos que je n’ai jamais tenus”, a-t-il déploré, précisant que depuis son arrivée à Jakarta, l’Ambassade du Maroc en Indonésie a été mobilisée, et lui a apporté toute l’aide et le soutien dont il a besoin, tout en prenant en charge tous les frais d’hébergement, de subsistance et des soins médicaux.