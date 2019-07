Le trafic des passagers au niveau de l’aéroport international de Marrakech-Menara a enregistré une croissance de 16,12% en mai dernier par rapport au même mois de l’année précédente.

Selon les données publiées par l’Office National des Aéroports (ONDA), l’aéroport de la cité ocre a accueilli un total de 491.472 passagers le mois dernier contre 423.241 voyageurs en mai 2018.

Avec cette forte progression, cette infrastructure aéroportuaire s’est accaparée 30,25% du trafic aérien commercial global en mai dernier, occupant ainsi la 2ème place derrière l’aéroport international Mohammed V de Casablanca (37,46%).

Concernant les mouvements d’avions durant le mois de mai, la part de l’aéroport de la cité ocre s’est établie à 23,80% sur les 14.952 mouvements d’avion enregistrés au niveau national, derrière l’aéroport international Mohammed V de Casablanca (42,30%).

S’agissant des cinq premières routes aériennes au niveau national, la ligne Marrakech-Paris-Orly a occupé, en mai dernier, la deuxième place du top 5 des liaisons aériennes, avec 35.545 passagers, alors que les lignes Marrakech-Madrid et Marrakech-Londres-Gatwick ont occupé respectivement les 4ème et 5ème rangs avec 31.612 et 29.604 passagers, a précisé l’ONDA.

A noter que les aéroports du Royaume ont enregistré, en mai dernier, un volume de trafic commercial de 1.624.451 passagers, soit une baisse de 3,41% par rapport à la même période de l’année 2018, une contre-performance due à l’effet du Ramadan.