Infomédiaire Maroc – Le Maroc demeure le premier bénéficiaire des financements de l’Agence française de développement (AFD), avec un montant global de 2,9 milliards d’euros au 15 octobre 2018, a indiqué, ce jeudi à Paris, le responsable Pays Maroc, Département Afrique au sein de l’AFD, Parcal Collange.

Seulement au titre de l’année 2017, l’AFD a octroyé 431 millions d’euros de financement de projets au Maroc, a précisé Collange lors d’une rencontre avec une délégation de journaliste marocains en visite en France.

La coopération entre l’AFD et le Maroc ne cesse d’accroître à la faveur d’une volonté mutuelle d’aller de l’avant dans le renforcement des mécanismes de contact et de communication dans tous les domaines, a-t-il relevé, assurant que l’Agence est déterminée à accompagner et à fournir l’assistance technique au Royaume pour mener à bien ses projets de développement.

« Notre relation avec le Maroc revêt une importance exceptionnelle et la coopération qui nous unit augmente de plus en plus grâce à la confiance mutuelle et au savoir-faire des deux parties », a-t-il dit, se félicitant de la politique économique adoptée par le Maroc en Afrique à travers de forts investissements dans divers secteurs.

La France, à travers l’AFD, va appuyer et accompagner cette politique fructueuse pour l’intérêt de toutes les parties, a rassuré Collange pour qui le retour du Maroc à l’Union africaine constitue une victoire pour l’avenir du continent.

A cette occasion, il a détaillé les objectifs de la stratégie 2017/2021 de l’AFD pour le Maroc qui a pour finalité de favoriser une croissance inclusive et durable, valoriser le capital humain et contribuer à l’attractivité du territoire, à la cohésion sociale et à la réduction des disparités spatiales.

Elle fixe également comme but d’appuyer les transitions énergétique et écologique et l’adaptation au changement climatique, a-t-il enchaîné.

Une délégation de journalistes se trouve en France dans le cadre d’un programme initié par le Quai d’Orsay sous le thème « Villes durables: Organisation des collectivités locales ».

Rédaction Infomédiaire