Infomédiaire Maroc – L’Académie sociale, relevant de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a lancé, jeudi, les cycles de formations certifiantes « Gestion des relations sociales », ciblant les professionnels des ressources humaines (RH) et du dialogue social.

Élaborées en partenariat avec le Bureau International du Travail et le Patronat Danois (Danish Industry), ces formations ont pour objectif de munir les participants d’outils pédagogiques et de techniques de négociations dans le cadre de leurs relations avec les partenaires sociaux.

S’exprimant à cette occasion, le président e la commission « Relation avec les partenaire sociaux » à la CGEM, Hicham Zouanat a estimé que ces cycles de formation permettront aux participants de connaître et mettre en pratique les différentes techniques de résolution des conflits.

Il a également souligné que ces cycles de formation assurent aux participants une formation solide, alliant théories et pratiques de la gestion des relations sociales au Maroc, dans un cadre académique et professionnel.

Pour sa part, Mohamed Touzani, chef de projet au sein de la même commission, a estimé que ces formation permettront d’assurer une veille sociale, anticiper les tensions sociales et gérer les conflits et piloter le dialogue social au sein de l’Entreprise.

Ils permettront également de mettre en œuvre et évaluer des politiques sociales, identifier les acteurs syndicaux, leurs référentiels et leurs modalités et développer et pérenniser le dialogue avec les délégués des salariés et représentants des syndicats, a-t-il dit.

Ces cycles de formations seront notamment animés par Jamal Rhmani, ancien ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, le président de la Commission Relations avec les Partenaires Sociaux, Hicham Zouanat, Eric Oeschlin de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et Niels Grøn Seirup, directeur délégué, droit du Travail à la Confédération de l’Industrie Danoise.

L’Académie Sociale de la CGEM est une première au Maroc. Elle aspire à disséminer la pratique de la gestion des relations sociales, de faire émerger des médiateurs sociaux et de doter la communauté des GRH d’outils documentaires nécessaires à l’exercice de leur activité.

