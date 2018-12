Infomédiaire Afrique – Le Forum des affaires de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour l’année 2019 sera organisée en Tunisie.

Selon Antoine Sallé de Chou, Chef du Bureau de la BERD en Tunisie, cette rencontre sera organisée sur le thème des investissements dans la région méridionale et orientale du bassin méditerranéen (SEMED).

Dans un communiqué, le responsable a ajouté que depuis le début de ses opérations en Tunisie en septembre 2012, la BERD a investi plus de 730 millions d’euros dans 33 projets à travers le pays.

Il a rappelé que ces investissements ont pour but de favoriser la restructuration et le renforcement du secteur financier, le financement des entreprises privées en encourageant l’efficacité énergétique et en développant un secteur de l’énergie durable, ainsi qu’en facilitant un financement non souverain du développement d’infrastructures.

A ce jour, la Banque a aussi apporté son appui à plus de 670 petites et moyennes entreprises en Tunisie en proposant de services de conseils professionnels dans le cadre de son Programme d’Appui aux PME.

Rédaction Infomédiaire