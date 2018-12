Infomédiaire Afrique – La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 150 millions d’euros pour engager la deuxième phase du Programme d’appui à la compétitivité et à la croissance économique au Cameroun (PACCE I).

Ce vaste programme de réformes est une opération pluriannuelle d’appui budgétaire sur trois ans qui court de 2017 à 2019, indique un communiqué de la BAD.

Le PACCE I, approuvé en décembre 2017, avait retenu une série de mesures de réformes identifiées comme des éléments déclencheurs de la deuxième phase.

Le PACCE II, qui s’étend de novembre 2018 à décembre 2019, continuera de soutenir les fondements d’une croissance économique acce le re e, résiliente et inclusive, a travers l’amélioration de la gestion des finances publiques, le renforcement de la gouvernance et de la compétitivité des secteurs productifs, notamment le transport, l’électricité, l’énergie, l’agriculture et la pêche.

Des enseignements ont été tirés de la première phase de l’opération. Tout d’abord, la qualité du dialogue continu entre le gouvernement camerounais et la Banque a assuré une bonne perception et acceptation des réformes.

De plus, le séquençage des étapes a assuré la consolidation des résultats obtenus. Enfin, la Banque et les partenaires au développement ont entretenu une étroite collaboration de s la conception et tout au long de la mise en œuvre de leurs opérations, évitant ainsi le double emploi entre bailleurs et minimisant les cou ts de transaction pour le gouvernement.

Des résultats probants sur différents plans ont été enregistrés. Le taux de croissance est resté positif, à 3,2 % en 2017 dans une région où certains pays ont connu la récession. Le déficit budgétaire, évalué à 6,7% en 2016, a été à résorbé à 5 %. L’inflation a été contenue, à 0,6% en 2017 contre 0,9% en 2016.

