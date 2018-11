Infomédiaire Afrique – Plus de 700 dirigeants africains et internationaux sont attendus à la 7ème édition de l’Africa CEO Forum, rendez-vous international des décideurs et opérateurs du secteur privé africain, prévu les 25 et 26 mars prochain à Kigali, au Rwanda.

« Alors que l’Afrique se mobilise pour renforcer l’intégration régionale, le choix du Rwanda, pays au confluent de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique centrale, s’inscrit dans la volonté de l’AFRICA CEO FORUM de soutenir les rencontres et courants d’affaires entre chefs d’entreprises issus de tout le continent », indique un communiqué des organisateurs. Porte d’entrée sur un marché régional de plus de 150 millions de personnes et signataire de 68 accords de commerce, le Rwanda « dispose de nombreux atouts pour accueillir le prochain AFRICA CEO FORUM », selon les organisateurs.

« Cette septième édition se déroulera donc au cœur du continent, au Rwanda, pays à la fois francophone et anglophone, dont le dynamisme économique et le modèle de développement axé sur l’éducation, l’innovation et la performance sont le parfait reflet des valeurs du AFRICA CEO FORUM », explique Amir Ben Yahmed, fondateur et président du AFRICA CEO FORUM.

Depuis six années, l’AFRICA CEO FORUM se veut « le plus grand rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain ».

Lors de sa dernière édition qui s’est tenue en mars dernier à Abidjan, cet événement a réuni pendant deux jours des chefs d’entreprise, décideurs publics et investisseurs d’Afrique et du monde entier autour de la thématique de la transformation nécessaire des champions africains face à la concurrence internationale.

Rédaction Infomédiaire